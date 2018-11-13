В двух многоквартирных домах Павлограда два месяца отсутствует газ. Замерзшие местные жители вышли на протестный митинг и перекрыли одну из главных улиц города: плотной толпой люди заполонили пешеходный переход и ходили в разные стороны, не давая автомобилям проехать.

В двух многоквартирных домах украинского города Павлограда на улицах Комарова и Западнодонбасская уже два месяца отсутствует газ. Первоначально он был перекрыт из-за аварии. Ее последствия были устранены, однако голубое топливо по-прежнему не подается, поскольку от людей требуют подписания договора на обслуживание газовых сетей — кабальное, по мнению местных жителей.Председатель объединения совладельцев многоквартирного дома напрямую обратился к мэру с просьбой повлиять на возникшую ситуацию. Глава города, в свою очередь, считает, что ничем помочь не может, поскольку сложилась патовая ситуация: "Горгазы, как и электросети, в нашей стране перестали быть обслуживающими организациями. Они обслуживают только те сети, которые есть у них на балансе. А сети и линии на домах сейчас никому не принадлежат – ни городу, ни предприятиям, ни ОСМД."Накануне, 12 ноября, жители отключенных от газа многоэтажных домов собрались на протестный митинг и перекрыли одну из центральных улиц города: плотной толпой люди заполонили пешеходный переход и ходили в разные стороны, не давая автомобилям проехать.Один из автомобилистов, которому впоследствии пришлось ехать в объезд, увеличивая свой путь на добрый десяток километров, снял на видео митингующих жителей.Пассажир вставшего перед пешеходным переходом автомобиля недоуменно спросил полицейского, дежурящего около перехода: "Так что, вы вообще никого не пропускаете?""Не мы. Люди. В больницу просятся, на похороны — никого не пропускают", — ответил сотрудник правоохранительных органов.На митинге 232 жителя города подписали воззвание своему президенту с просьбой о помощи, а затем, спустя пару часов, разошлись по своим холодным квартирам. Газа в них по-прежнему нет.