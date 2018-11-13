Злоумышленник незаметно похитил из кармана потерпевшего ключ от шкафчика, открыл его и забрал денежные средства из лежавшего там кошелька...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в краже денежных средств из хостела.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 22-летнего приезжего молодого человека. Он сообщил, в хостеле на Садовой-Кудринской улице, где он проживает, из шкафчика для хранения вещей неизвестный похитил его денежные средства. Материальный ущерб составил более 260 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Новый Арбат сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий мужчина. Выяснилось, что злоумышленник проживал в этом же хостеле. Он заметил, что потерпевший положил кошелек в шкаф для хранения, а ключ – в карман одежды. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник незаметно похитил из кармана ключ, открыл шкаф и, взяв из кошелька деньги, положил его обратно. После этого он съехал из хостела. Подозреваемый пояснил, что похищенные деньги он потратил по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61