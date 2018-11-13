Женщине грозит крупный штраф

Женщине грозит крупный штрафВ Гороховце 64-летнюю местную жительницу обвиняют в неоднократной незаконной продаже алкогольной продукции.Следствие установило, что она уже привлекалась к административной ответственности за подобное преступление, а в августе этого года около своей квартиры снова продала односельчанке бутылку за 140 рублей.Уголовное дело в отношении нарушительницы передали в районный суд. Ей грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.