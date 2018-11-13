Доктора ссылались, что нужного ей препарата в нет в наличии

Доктора ссылались, что нужного ей препарата в нет в наличииПрокуратура Гусь-Хрустального района помогла 71-летней местной жительнице.Женщина - инвалид 2 группы бессрочно. Она вынуждена поддерживать свое здоровье с помощью дорогого лекарства «Натулан». Этот препарат включен в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на этого год.В больнице пенсионерка предоставила все необходимые документы на получение лекарства бесплатно, однако рецепт ей никто не выписал. Доктора ссылались, что нужного ей препарата в нет в наличии. 2 месяца женщина покупала жизненно-необходимые медикаменты за собственные деньги.Прокурор обратился в суд. Решением мирового судьи с Гусь-Хрустальной городской больницы в пользу пенсионерки взыскали сумму, потраченную ею не приобретение лекарства - около 8,5 тысяч рублей.