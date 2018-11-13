Особое внимание во время бесед было уделено телефонным мошенничествам.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж» провели профилактический рейд, в рамках которого провели с гражданами разъяснительные беседы по профилактике мошенничеств, рассказав о распространенных методах обмана граждан.Правоохранители пояснили, что мошенники часто ходят по квартирам пожилых людей, представляясь сотрудниками различных социальных служб. В результате таких визитов у пенсионеров пропадают деньги и ценности. Поэтому очень важно проявлять бдительность, не впускать в свою квартиру незнакомцев и обязательно требовать документ, удостоверяющий принадлежность к той или иной службе.Сотрудники полиции предостерегли пенсионеров от покупки лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, какими бы представительными внешне они не выглядели.Особое внимание во время бесед было уделено телефонным мошенничествам. Участники рейда рассказали, что наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника. Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить лицу, которое якобы попало в беду.Распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.Беседуя с жителями многоквартирных домов, полицейские и дружинники вручили гражданам памятки, в которых содержится необходимая информация об основных преступных схемах мошенников, а также порекомендовали в случае возникновения подозрений в совершении мошеннических действий незамедлительно обращаться в полицию..