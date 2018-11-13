Три футболиста клуба Маллингар Таун серьезно избили судью Даниэля Суини после матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии против команды Хорлип, в котором они одержали победу со счетом 3:1.

Три футболиста клуба "Маллингар Таун" серьезно избили судью Даниэля Суини после матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии против команды "Хорлип", в котором они одержали победу со счетом 3:1.Арбитр получил несколько переломов на лице. В том числе у судьи сломана челюсть. Инцидент произошел 11 ноября."Мы шокированы и потрясены жестоким нападением на одного из наших арбитров в воскресенье, — сказал президент любительской лиги Пол О'Брайан, которого цитирует ВВС. — У него с обеих сторон сломана челюсть, перелом кости под глазом и несколько швов на носу".Отмечается, что комментарии других участников инцидента или представителей клуба получить не удалось. О причинах избиения тоже не сообщается.