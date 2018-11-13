Он не выплатил 32 подчиненным в общей сложности 500 тысяч рублей

Он не выплатил 32 подчиненным в общей сложности 500 тысяч рублейРуководитель одного из ковровских предприятий не платил зарплату своим сотрудникам в течение нескольких месяцев.Мужчина, имея реальную возможность, не выплатил 32 подчиненным в общей сложности 500 тысяч рублей. Все средства шли на иные нужды предприятия.В ходе следствия нарушитель признал свою вину. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.С целью обеспечения выплаты накопившейся задолженности в мировой суд направили заявления о выдаче судебных приказов на взыскание более 2 миллионов рублей. В скором времени люди получат причитающиеся им деньги. Вопрос находится на контроле у городской прокуратуры.