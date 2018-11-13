В ДТП пострадали три человека
В ДТП пострадали три человека
В Ковровской районе произошло страшное ДТП. Поздним вечером 12 ноября легковой автомобиль влетел под фуру.
По информации регионального МЧС, происшествие случилось на 255 километре федеральной трассы М-7, недалеко от села Павловское. Водитель легковушки «ИЖ», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении большегрузу.
В результате ДТП водитель и 2 пассажира легковой машины госпитализированы со множественными травмами.