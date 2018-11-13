Из чужих жилищ они воровали продукты, бытовые предметы, постельные принадлежности и вещи

Из чужих жилищ они воровали продукты, бытовые предметы, постельные принадлежности и вещиВ начале ноября этого года в отдел полиции в Меленковском районе обратились местные жители. Они сообщили о том, что из их домов было похищено имущество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Подозреваемые быстро были задержаны. Мужчины во всем признались.37-и и 52-летний ранее судимые местные жители проникали в дома через окна или взламывая дверные замки. Из чужих жилищ они воровали продукты, бытовые предметы, постельные принадлежности и вещи.Расследование уголовных дел продолжается. Часть похищенных вещей изъяли и вернули законным владельцам.На время следствия в отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде ареста, второй находится под подпиской о невыезде.