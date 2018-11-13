В Москве неожиданно закрылся визовый центр Испании BLS, расположенный на Калужской площади в здании торгового центра Европа.

В Москве неожиданно закрылся визовый центр Испании BLS, расположенный на Калужской площади в здании торгового центра "Европа".На сайте организации указывается, что визовый центр закрылся временно из-за непредвиденных обстоятельств. Для получения достоверной информации посетителям рекомендуют обратиться в сall-центре, однако там на звонки пока не отвечают.В консульстве Испании подтвердили закрытие визового центра по причинам, не входящим в компетенцию дипмиссии."Фирма BLS, которая осуществляет руководство визовым центром, принимает все возможные меры для выхода из ситуации в максимально короткие сроки", — пояснил ТАСС представитель консульства.Между тем, осведомленный источник рассказал "Интерфаксу", что в визовом центре проходят обыски и выемка документов, связанные с выдачей виз определенным гражданам.