В Ленинском районе Новосибирска удалось восстановить теплоснабжение, без которого в результате повреждения водопровода остались 40 жилых домов и пять социально значимых объектов.

В Ленинском районе Новосибирска удалось восстановить теплоснабжение, без которого в результате повреждения водопровода остались 40 жилых домов и пять социально значимых объектов. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.Авария произошла днем в понедельник, 12 ноября. Без тепла остались более 9,5 тысячи жителей, детский сад, школа, гимназия и два медицинских учреждения. 15 человек эвакуировали из поликлиники и продуктового магазина из-за разлива горячей воды, напоминает ТАСС.Аварийно-восстановительные работы завершились в 5 часов утра по местному времени, теплоснабжение восстановлено.