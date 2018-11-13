Местный житель организовал его прямо у себя дома

Местный житель организовал его прямо у себя домаВ Ковровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в содержании притона для потребления наркотиков.С января по июнь этого года ковровчанин, проживая в одной из квартир, расположенной в доме на улице Моховой, сам употреблял запрещенные вещества и содержал наркопритон. Дезоморфин (в народе «крокодил» он делал сам.Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на 1 год 4 месяца в исправительной колонии общего режима.Принимая довольно мягкое решения, суд исходил из того, что мужчина раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, а также состояние здоровья мужчины.