В Париже осквернили могилу маршала Петена: неизвестные хулиганы вырвали крест и оставили надписи на надгробии. Полиции пока не удалось установить виновных. По словам местного прокурора, могилу Петена разоряют регулярно.

В Париже неизвестные осквернили могилу маршала Анри Филиппа Петена.Инцидент произошел еще 11 ноября (в день, когда во Франции проходили мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны), но известно об этом стало только сейчас. Хулиганы вырвали крест на могиле маршала и оставили надписи на надгробии, передает ТАСС.По словам прокурора, эту могилу разоряют регулярно — переворачивают цветочные горшки, делают надписи, ломают крест и высыпают на надгробие мусор. Расследованием инцидента занимается местная полиция, однако установить виновных пока не удалось.Петен – герой Первой мировой войны. Благодаря ему Франции удалось победить в битве под Верденом. В 1940-1944 годах Петен возглавлял коллаборационистское правительство Франции, известное под названием "режим Виши", сотрудничал с Гитлером.После войны 89-летнего маршала приговорили к смертной казни как изменника. Однако Шарль де Голль помиловал Петена из уважения к его возрасту и заслугам в годы Первой мировой и заменил казнь на пожизненное лишение свободы.Президент Франции Эммануэль Макрон хотел чествовать Петена во время мемориальной церемонии наряду с другими военными деятелями. Однако это вызвало резкое осуждение.