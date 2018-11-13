В подмосковном Королеве под угрозой закрытия оказался частный приют для животных. Волонтерам дали месяц на поиск нового помещения, но переезжать им некуда, так что 200 собак и 60 кошек могут просто оказаться на улице. В чем причина выселения? И как решить проблему, которая из частной вскоре может превратиться в общую?

В подмосковном Королеве под угрозой закрытия оказался частный приют для животных. Волонтерам дали месяц на поиск нового помещения, но переезжать им некуда, так что 200 собак и 60 кошек могут просто оказаться на улице. В чем причина выселения? И как решить проблему, которая из частной вскоре может превратиться в общую?- Вот у нас самые молодые собаки, они тоже выброшенные были, мы их подобрали на улице.Кого-то выбросили, кто-то потерялся, есть и те, что уже родились на улице. В клетках — почти 200 собак. "ЗОО Дом" и домом-то назвать нельзя: несколько строительных бараков и деревянный настил.Этот кот потерял лапу, другого оставили умирать с перебитым позвоночником. Здесь он отъелся, стал ходить. Волонтеры, что каждый день убирают, лечат и кормят десятки кошек и собак, существовали на пожертвования. Трудно было всегда, но сейчас ситуация критическая: центр закрывают."Месяц дали, для того чтобы мы съехали. Трагедия. Это для жителей города трагедия", — говорит директор реабилитационного центра помощи животным "ЗОО Дом" Виктор Березин.Пять лет "ЗОО Дом" исправно платил за аренду, но недавно собственник отказался ее продлевать. Говорят, договор аренды с приютом не могут продлить из-за жилого комплекса неподалеку. Дом достроен, скоро его будут заселять, и такое соседство не очень приятно. Да и собачий лай помешает новым жильцам.Конечно, дом для людей важнее дома для животных. Но что будет, если на улицы небольшого подмосковного города завтра выпустят две сотни собак?- Куда эти двести собак! Они же загрызут всех!- Наверное, пытаться какие-то пожертвования собрать?- Я даже не знаю, чем помочь.Не знают и в администрации Королева. "ЗОО Дом" — приют частный, а значит, считают здесь, проблема тоже частная."Земельного участка на территории города, который мог бы быть предназначен для этих целей, категорически нет. Мы можем помочь, только обратившись к официальной организации, так как у нас есть такая муниципальная услуга, связанная с отловом бездомных животных, их содержанием и стерилизацией", — говорит руководитель администрации городского округа Королев Юрий Копцик.Вот только муниципальных приютов в Королеве нет. Есть некий ИП Ротарь, но индивидуальный предприниматель общаться с журналистами не захотел. К тому же животных он у себя не держит — занимается только отловом."Он их отлавливает, перевозит их в питомник в Мытищи. Там с ними проводят мероприятия по обработке, и они выпускаются в привычную среду обитания", — говорит начальник Управления дорог, благоустройства и экологии администрации городского округа Королев Иван Студеникин.То есть, обратно на улицу: круг замкнулся. Видимо, эта печальная участь ждет и подопечных "ЗОО Дома". А жителям Королева придется самим решать проблему внезапного наплыва бездомных кошек и собак.