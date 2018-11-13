Центр имени Куйбышева ведет разработки космического аппарата с более мощным двигателем, рассказали в Роскосмосе. Ядерная установка позволит кораблю не зависеть от солнечного света и отказаться от солнечный батарей.

Центр имени Куйбышева ведет разработки космического аппарата с более мощным двигателем, рассказали в Роскосмосе. Ядерная установка позволит кораблю не зависеть от солнечного света и отказаться от солнечный батарей.Специалисты во всем мире ломают голову над тем, по каким принципам должны работать межзвездные корабли в будущем. Высказываются самые разные идеи, вплоть до создания своеобразных "парусников" с циклопических размеров солнечными батареями.В России решили пойти другим путем и начали разработку ракеты с ядерными установками нового класса. Концептуальный облик нового аппарата показал Роскосмос, передает телеканал "".