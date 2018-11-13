Происшествие случилось ранним утром

Происшествие случилось ранним утромРанним утром в Селивановском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании квартиры в поселке Новлянка поступило на пульт диспетчера в 4:30. На место незамедлительно выехали спасатели.Первое подразделение прибыло через 12 минут. Ликвидировали открытый огонь за 5 минут. Полностью потушить квартиру удалось к 5:40. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.К сожалению, без жертв не обошлось. Предположительно, погибла хозяйка дома, женщина 1954 года рождения.В ликвидации последствий пожара участвовали 2 единицы техники и 6 человек.