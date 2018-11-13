13.11.2018

2018-11-13 12:15:53

В Уфе затопило супермаркет

В одном из уфимских супермаркетов произошел сильный потоп. Из-за прорыва трубы центрального отопления все помещения магазина заполнил пар. Посетителей эвакуировали, передает