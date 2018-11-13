Стоимость ущерба мужчина оценил в 6 тысяч рублей

Стоимость ущерба мужчина оценил в 6 тысяч рублейВ конце октября этого года в дежурную часть полиции в Юрьев-Польском районе обратился 39-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли мобильный телефон. Стоимость ущерба он оценил в 6 тысяч рублей.Правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась 29-летняя знакомая потерпевшего.Оказалось, что накануне мужчина с приятельницей совместно проводили время, распивая алкоголь. Женщина дождалась, когда ее собутыльник выйдет и похитила телефон. Потом он продала гаджет, а деньги потратила на собственные нужды.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу.