Злоумышленник, увидев, что пассажир после оплаты проезда забыл банковскую карту на заднем сиденье автомобиля, подъехал к ближайшему банкомату и снял с нее денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы и ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 40-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.В полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя столицы. По его словам, он обнаружил пропажу банковской карты после того, как вышел из такси. Впоследствии с карты были списаны денежные средства. Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Большой Дорогомиловской улице задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий, подрабатывающий таксистом.Установлено, что злоумышленник, увидев, что пассажир после оплаты проезда забыл банковскую карту на заднем сиденье автомобиля, подъехал к ближайшему банкомату и снял с нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93