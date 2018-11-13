В регион поступила вторая партия детской вакцины против гриппа. Она составляет почти 70 тысяч доз.

В регион поступила вторая партия детской вакцины против гриппа. Она составляет почти 70 тысяч доз. Этого объёма вполне хватит, чтобы привить детей и беременных, подчёркивают эпидемиологи. Организованная вакцинация проводится в школах и детских садах. Также, чтобы привить ребенка, родители могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Услуга бесплатная для детей, начиная от 6-месячного возраста.Специалисты Роспотребнадзора информируют: на сегодняшний день уже привито 50 тысяч детей и беременных. Всего же планируется привить более 600 тысяч жителей области.В регионе пока ещё сохраняется благополучная эпидемическая ситуация по ОРВИ. Уровень эпидпорога не превышен, случаев гриппа не выявлено.