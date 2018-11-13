Премьера спектакля Людмила Гурченко. Негасимый свет состоялась в день рождения Людмилы Марковны. Ее нет с нами уже семь лет. За это время вышло несколько книг и фотоальбомов, посвященных великой, без преувеличения, актрисе. На доме в Трехпрудном переулке, где она жила, появилась мемориальная доска, а в квартире открылся музей-мастерская, Музыкальная фантазия с Нонной Гришаевой в главной роли выросла из творческих вечеров и встреч, которые проходили там. Корреспондент Дни.Ру оценил постановку Сергея Алдонина.

Премьера спектакля "Людмила Гурченко. Негасимый свет" состоялась в день рождения Людмилы Марковны. Ее нет с нами уже семь лет. За это время вышло несколько книг и фотоальбомов, посвященных великой, без преувеличения, актрисе. На доме в Трехпрудном переулке, где она жила, появилась мемориальная доска, а в квартире открылся музей-мастерская, Музыкальная фантазия с Нонной Гришаевой в главной роли выросла из творческих вечеров и встреч, которые проходили там. Корреспондент "Дни.Ру" оценил постановку Сергея Алдонина.В биографиях Людмилы Гурченко и Нонны Гришаевой многообщего. Обе родились в тогда еще Украинской ССР, обе без музыки и сцены немыслили себя, отцы обоих – Марк Гаврилович и Валентин Гаврилович – души нечаяли в дочурках и были уверены, что потом те непременно станут артистками.Так и вышло. Гурченко блистала на эстраде, в театре, вкино. Была величиной исключительной и непревзойденной. Гришаева теперь идет поее пути – поет, играет в спектаклях,снимается в кино и рекламе, работает на телевидении, а несколько лет назадстала руководителем Московского областного театра юного зрителя. И при всейэтой универсальности со всем справляется на отлично.Кажется, лучшей актрисы на то, чтобы сыграть Гурченко(вернее, конечно, приблизиться к этой огромной планете), кажется, не найти. Хотя Нонна Валентиновна и Людмила Марковна в жизни встречались только однажды имельком – за кулисами. Но никогда не общались. При этом Гурченко всегданезримо была с Гришаевой – в книге "Аплодисменты", которую юная Нонна прижимала кгруди, когда поступала в училище, в ролях, на которых училась позже.В итоге Гришаева, как известно, оказалась одной изсамых ярких и перспективных актрис курса, и сегодня молодые учатся уже на ееработах. Причем в творческой биографии Нонны есть роль в "Пяти вечерах" попьесе Володина. В спектакле по ней же когда-то появилась и Гурченко. "Тебе нестрашно играть после НЕЕ?" – часто спрашивают Гришаеву. Не страшно, потомуделает это блистательно и Гурченко точно была бы довольна.И в спектакле "…Негасимый свет" Нонна Валентиновнаочень точно "схватила" образ героини. Настолько, что вдовец Гурченко СергейСенин ахнул: "Когда я пришел на репетицию, то в этих движениях, тембре голоса,манерах вдруг узнал Люсю, показалось, что это она репетирует, я даже рот открыл от сходства и на мгновение забыл, что это Гришаева".Эта музыкальная фантазия Сергея Алдонина построена нафрагментах биографических книг Гурченко – "Мое взрослое детство","Аплодисменты" и "Люся, стоп!", сдобрена личными эмоциямиГришаевой и приправлена полутора десятками песен из репертуара актрисы -ставших хитами и малоизвестных. Жизнь в послевоенном Харькове, поступление вМоскву, работа с Михалковым, съемки с Никулиным и Мироновым, репетиция поцелуяс Басилашвили, рождение дочери – Гришаева от имени Гурченко рассказывает проэто с таким юмором и так колоритно, что кажется, будто это сама ЛюдмилаМарковна. А через весь спектакль красной нитью проходит образ отца актрисы, ккоторому у нее была особая привязанность и которого она боготворила.Премьера спектакля состоялась в день рожденияГурченко. И казалось, сама она незримо была в этот вечер в зале. В ставшихтеперь музейными экспонатами подлинныхплатьях и шляпках, развешанных на стоящих на сцене манекенах, в призе "Золотойорел", который Людмила Марковна в 82-м получила на кинофестивале в далекойМаниле, опередив Мерил Стрип и Рони Шнейдер, в джазе и степе, которые обожалаГурченко и которые были в спектакле."Дорогие зрители, я живу и работаю для Вас. Спасибо зато, что вы пришли", – такими словами Гурченко часто обращалась к публике. Онивысечены на обороте ее памятника на Новодевичьем кладбище. Они же прозвучали ив спектакле. И обрели какой-то новый смысл. Стало понятно: свет от звезды поимени Люся с годами будет только ярче, хотя она и далеко теперь от всех нас.