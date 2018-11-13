Премьера спектакля Людмила Гурченко. Негасимый свет состоялась в день рождения Людмилы Марковны. Ее нет с нами уже семь лет. За это время вышло несколько книг и фотоальбомов, посвященных великой, без преувеличения, актрисе. На доме в Трехпрудном переулке, где она жила, появилась мемориальная доска, а в квартире открылся музей-мастерская, Музыкальная фантазия с Нонной Гришаевой в главной роли выросла из творческих вечеров и встреч, которые проходили там. Корреспондент Дни.Ру оценил постановку Сергея Алдонина.
Премьера спектакля "Людмила Гурченко. Негасимый свет" состоялась в день рождения Людмилы Марковны. Ее нет с нами уже семь лет. За это время вышло несколько книг и фотоальбомов, посвященных великой, без преувеличения, актрисе. На доме в Трехпрудном переулке, где она жила, появилась мемориальная доска, а в квартире открылся музей-мастерская, Музыкальная фантазия с Нонной Гришаевой в главной роли выросла из творческих вечеров и встреч, которые проходили там. Корреспондент "Дни.Ру" оценил постановку Сергея Алдонина.
В биографиях Людмилы Гурченко и Нонны Гришаевой много
общего. Обе родились в тогда еще Украинской ССР, обе без музыки и сцены не
мыслили себя, отцы обоих – Марк Гаврилович и Валентин Гаврилович – души не
чаяли в дочурках и были уверены, что потом те непременно станут артистками.
Так и вышло. Гурченко блистала на эстраде, в театре, в
кино. Была величиной исключительной и непревзойденной. Гришаева теперь идет по
ее пути – поет, играет в спектаклях,
снимается в кино и рекламе, работает на телевидении, а несколько лет назад
стала руководителем Московского областного театра юного зрителя. И при всей
этой универсальности со всем справляется на отлично.
Кажется, лучшей актрисы на то, чтобы сыграть Гурченко
(вернее, конечно, приблизиться к этой огромной планете), кажется, не найти. Хотя Нонна Валентиновна и Людмила Марковна в жизни встречались только однажды и
мельком – за кулисами. Но никогда не общались. При этом Гурченко всегда
незримо была с Гришаевой – в книге "Аплодисменты", которую юная Нонна прижимала к
груди, когда поступала в училище, в ролях, на которых училась позже.
В итоге Гришаева, как известно, оказалась одной из
самых ярких и перспективных актрис курса, и сегодня молодые учатся уже на ее
работах. Причем в творческой биографии Нонны есть роль в "Пяти вечерах" по
пьесе Володина. В спектакле по ней же когда-то появилась и Гурченко. "Тебе не
страшно играть после НЕЕ?" – часто спрашивают Гришаеву. Не страшно, потому
делает это блистательно и Гурченко точно была бы довольна.
И в спектакле "…Негасимый свет" Нонна Валентиновна
очень точно "схватила" образ героини. Настолько, что вдовец Гурченко Сергей
Сенин ахнул: "Когда я пришел на репетицию, то в этих движениях, тембре голоса,
манерах вдруг узнал Люсю, показалось, что это она репетирует, я даже рот открыл от сходства и на мгновение забыл, что это Гришаева".
Эта музыкальная фантазия Сергея Алдонина построена на
фрагментах биографических книг Гурченко – "Мое взрослое детство",
"Аплодисменты" и "Люся, стоп!", сдобрена личными эмоциями
Гришаевой и приправлена полутора десятками песен из репертуара актрисы -
ставших хитами и малоизвестных. Жизнь в послевоенном Харькове, поступление в
Москву, работа с Михалковым, съемки с Никулиным и Мироновым, репетиция поцелуя
с Басилашвили, рождение дочери – Гришаева от имени Гурченко рассказывает про
это с таким юмором и так колоритно, что кажется, будто это сама Людмила
Марковна. А через весь спектакль красной нитью проходит образ отца актрисы, к
которому у нее была особая привязанность и которого она боготворила.
Премьера спектакля состоялась в день рождения
Гурченко. И казалось, сама она незримо была в этот вечер в зале. В ставших
теперь музейными экспонатами подлинных
платьях и шляпках, развешанных на стоящих на сцене манекенах, в призе "Золотой
орел", который Людмила Марковна в 82-м получила на кинофестивале в далекой
Маниле, опередив Мерил Стрип и Рони Шнейдер, в джазе и степе, которые обожала
Гурченко и которые были в спектакле.
"Дорогие зрители, я живу и работаю для Вас. Спасибо за
то, что вы пришли", – такими словами Гурченко часто обращалась к публике. Они
высечены на обороте ее памятника на Новодевичьем кладбище. Они же прозвучали и
в спектакле. И обрели какой-то новый смысл. Стало понятно: свет от звезды по
имени Люся с годами будет только ярче, хотя она и далеко теперь от всех нас.