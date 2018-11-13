В Мещанском суде Москвы продолжаются слушания по делу о хищениях в Седьмой студии. Актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова пришли на одно из заседаний, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег.

В Мещанском суде Москвы продолжаются слушания по делу о хищениях в "Седьмой студии". Актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова пришли на одно из заседаний, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег.Артистки ожидали начала процесса вместе фигурантами дела. Когда в зал начали пускать слушателей, их пригласили отдельно. Сам Серебренников появился перед судье в кофте, которую затем он снял, и все зрители увидели надпись на его футболке "Русь, что ты хочешь от меня?".Ранее режиссер отвечал только на вопросы своего адвоката, теперь же его допрашивали сторона обвинения и судья. В какой-то момент в зале произошел диалог, который вызвал улыбку у некоторых присутствующих."Решение о приобретении рояля вы принимали?", – спросил судья у Серебренникова. На этот вопрос был дан утвердительный ответ. "Как вы его принимали?", – продолжил вершитель закона. Обвиняемый попросил его уточнить вопрос. "В присутствии других людей? Как это происходило?", – настаивал судья. "Я сказал: "Ура! Давайте купим рояль!" – "Кому?" – "Всем". После этой реплики Лия Ахеджакова тихо засмеялась, за что ей было сделано замечание.Как утверждает следствие, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей. Такую сумму выделили "Седьмой студии" для развития и популяризация современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский сейчас находится под подпиской о невыезде, остальные обвиняемые помещены под домашний арест.