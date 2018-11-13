Яндекс запустил рейтинг популярных интернет-проектов Рунета. В список вошло 10 000 сайтов. Эксперты программы Вести.net уже изучили перечень избранных и готовы о нем рассказать.

"Яндекс" запустил рейтинг популярных интернет-проектов Рунета. В список входят 10 000 самых популярных сайтов, их разбили по категориям: новости, интернет-магазины, автопортал и так далее. Для каждой площадки аналитический сервис "Яндекс.Радар" показывает две оценки – традиционную и так называемую кросс-девайсную склейку. С ее помощью можно узнать посетителя на всех его браузерах и устройствах. При таком методе подсчета количество пользователей сайта не завышается и в "Яндексе" считают, что второй вариант точнее определяет размер аудитории.Аудиторию сервис считает так, сначала определяет диапазон месячной посещаемости площадок на основе обезличенных данных других своих сервисов. Если же сайт пользуется "Яндекс.Метрикой" или AppMetrica и дал согласие на использование в топе данных из аналитических продуктов российского поисковика, то система будет учитывать и показывать точные значения месячной и дневной посещаемости, а также долю аудитории приложения и среднее время на сайте. Подробности – в программе 33Live.Runet.