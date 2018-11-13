Сегодня ее последний рабочий день

Сегодня ее последний рабочий деньСегодня последний рабочий день вице-губернатора Владимирской области Лидии Смолиной. Больше 5 лет она курировала сферу жилищно-коммунального хозяйства региона.Указ от освобождения Смолиной от должности подписал Владимир Сипягин.Напомним, во Владимирскую область Лидия Смолина приехала в 2013 году вместе со Светланой Орловой. Тогда она стала директором департамента ЖКХ, а чуть позже и первым заместителем бывшей хозяйки Белого дома.