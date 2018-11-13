Глава МВД России отметил, что двустороннее российско-финляндское взаимодействие в правоохранительной сфере имеет положительную динамику и обладает необходимым уровнем партнерского доверия.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с Министром внутренних дел Финляндской Республики Каем Мюккяненом.Глава МВД России отметил, что двустороннее российско-финляндское взаимодействие в правоохранительной сфере имеет положительную динамику и обладает необходимым уровнем партнерского доверия. При этом одним из приоритетных направлений сотрудничества по-прежнему остаются миграционные процессы.Владимир Колокольцев проинформировал зарубежного коллегу об утверждении Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным новой Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года и кратко ознакомил с ее содержанием. «В новой миграционной концепции наша страна исходит из следующего принципа – правила и условия пребывания временных мигрантов должны отвечать интересам российского общества и не создавать предпосылок для проявления террористических, экстремистских и других угроз. Приоритетным направлением определено создание благоприятной социально-экономической среды, а также упрощенного порядка переселения в Россию соотечественников», - подчеркнул российский Министр. МВД России уже подготовлены изменения законодательства в части упрощения процесса натурализации, также планируется всесторонне развивать соответствующую Государственную программу.Министры высоко оценили деятельность Группы личных представителей глав правительств государств региона Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью, а также российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью. Также были рассмотрены аспекты приграничного сотрудничества территориальных органов МВД России и Центральной криминальной полиции Финляндии. Стороны сделали акцент на необходимости активизации совместной работы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Глава российского ведомства рассказал иностранным партнерам об основных результатах обеспечения правопорядка на прошедшем в России чемпионате мира по футболу FIFA и пригласил их посетить в июне следующего года XXIII Петербургский международный экономический форум.В завершение встречи Владимир Колокольцев и Кай Мюккянен подписали Программу сотрудничества между МВД России и МВД Финляндской Республики на 2019-2020 годы. Кроме того, было подписано Совместное заявление министров о сотрудничестве в сфере миграции, в соответствии с которым будет создан новый механизм межведомственного взаимодействия – российско-финляндская группа по сотрудничеству в сфере миграции. Стороны выразили уверенность, что она станет эффективной площадкой для дальнейшего развития миграционного диалога.Руководители МВД по Республике Карелия, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УМВД России по Мурманской области и Национальный комиссар Полиции Финляндской Республики подписали планы совместных действий по развитию приграничного сотрудничества на 2019-2021 годы.