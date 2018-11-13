Почетные гости осмотрели помещение дежурной части, ознакомились с организацией работы экспертно-криминалистического центра, побеседовали с личным составом Управления...

Сегодня в Москве в торжественной обстановке было открыто новое здание Управления внутренних дел по Восточному административному округу. В церемонии приняли участие Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, Мэр города Москвы Сергей Собянин, руководящий состав ГУ МВД России по г. Москве, представители органов городской власти.Почетные гости осмотрели помещение дежурной части, ознакомились с организацией работы экспертно-криминалистического центра, побеседовали с личным составом Управления.Глава МВД России поздравил коллектив УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве с новосельем и отметил: «Городскими властями при участии федерального ведомства созданы комфортные условия для сотрудников. Это скажется на более высоком качестве предоставляемых услуг населению и делается для наших сограждан, для москвичей».Справочно9-этажное здание, расположенное в районе Измайлово, рассчитано на 1 400 сотрудников. Предполагается, что в нем будет дислоцироваться большая часть подразделений окружной полиции, которые до настоящего времени были рассредоточены по нескольким адресам. Это повысит оперативность взаимодействия между ними.Помимо служебных кабинетов, в здании оборудованы конференц-зал, спортивный комплекс, столовая и тир. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения помещений, предназначенных для приема граждан.