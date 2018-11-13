Распоряжение Президента России о поощрении подписано 29 октября

Распоряжение Президента России о поощрении подписано 29 октябряВладимир Путин отметил достижения четырех владимирских педагогов. Соответствующее распоряжение Президент России подписал 29 октября.За заслуги в области образования, а также в подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента РФ наградили Ольгу Филиппопу. Она работает заведующей Центром развития ребенка – детским садом № 109 во Владимире.Также Благодарность Президента России досталась заместителю директора департамента образования администрации области Светлане Болтуновой и учителям кольчугинской средней школы № 7 Сергею Циклову и Фоминской средней общеобразовательной школы в Гороховецком районе Ольге Череминой.