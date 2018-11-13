28 докторов повысили квалификацию

28 докторов повысили квалификациюС конца прошлого года на базе Владимирской кафедры допобразования РНИМУ им. Пирогова 14 врачей прошли переподготовку по УЗИ и еще 14 специалистов — по терапии.Лекции и практические занятия проводились в Областной клинической больнице и в Первом клиническим медицинским центром в Коврове. Владимирские специалисты повысили квалификацию, не выезжая за пределы области.В следующем году кафедра будет расширена. Повысить уровень квалификации смогут 135 врачей. Кроме того, на кафедре создадут 2 новых направления — кардиология и хирургия.На кафедре преподают заведующий диагностическим отделением Владимирского онкологического диспансера, профессор кафедры внутренних болезней Института медицинского образования НовГУ Михаил Буланов, главный врач Первого клинического медицинского центра Владимир Емельяненко, заместитель главного врача по терапевтической службе Владимирской областной клинической больницы Майра Буланова.