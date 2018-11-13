Во вторник на юго-востоке Франкфурта-на-Майне зафиксирована утечка паров соляной кислоты.

Во вторник на юго-востоке Франкфурта-на-Майне зафиксирована утечка паров соляной кислоты, передает ТАСС.Как сообщила пожарная служба города на своем сайте, ЧП произошло в промышленной зоне района Грисхайм.Жителей предупредили, что двери и окна в районе Грисхайм и Нид должны оставаться закрытыми. Выходить на улицу горожанам не рекомендуется. Работа общественного транспорта временно приостановлена.Вскоре пожарные сообщили, что утечка химиката в промзоне остановлена, ситуация стабилизировалась, началась очистка территории.