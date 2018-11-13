Предпринимателей признали виновными и выписали им штраф

Предпринимателей признали виновными и выписали им штрафПрокуратура Гороховецкого района вместе с областным департаментом ветеринарии проверили предприятия общественного питания, которые готовят шаурму.К двум предпринимателям из Гороховца у прокуроров есть серьезные претензии. Проверяющие установили, что мясо бизнесмены хранили без сопроводительных документов.В результате выявленных нарушений на нарушителей завели дела об административном правонарушении за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.Предпринимателей признали виновными и выписали им штраф. Также одного из бизнесменов привлекли к дисциплинарной ответственности.