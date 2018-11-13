Ее приобрели за счет средств федерального бюджета

Ее приобрели за счет средств федерального бюджетаРоспотребнадзор сообщает, что в 33 регионе заболеваемость ОРВИ держится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний вирусом не зарегистрировали.На прошлой неделе в регионе к врачу обратилось 7 378 человек, среди них – 4 840 детей.В областной столице на прошлой неделе доктора вызывали 2 844 человека, среди них – 1 881 ребенок.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечают в трех административных территориях области: во Владимире – 79,1, в Вязниковском районе – 55,5 и в Собинском районе – 62,8.В регион привезли вторую партия детской вакцины против гриппа «Совигрипп» в количестве 68,8 тысячи доз. Их приобрели за счет средств федерального бюджета.