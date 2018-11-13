Дополнительные бюджетные средства будут уже в этом году направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России Владимиром
Путиным в его послании Федеральному собрании и майском указе. Об этом
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие в первом
чтении поправок в федеральный бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020
годов.
Дополнительные бюджетные средства будут уже в этом году направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России Владимиром
Путиным в его послании Федеральному собрании и майском указе. Об этом
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие в первом
чтении поправок в федеральный бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020
годов.
Председатель
нижней палаты отметил, что доходы в 2018 году значительно превысили
прогнозы, принятые в конце прошлого года. По словам Володина, доходы
составят 18 947,7 триллиона рублей, тогда как изначально было
запланировано 17 072,9 триллиона. "Профицит бюджета – 2 138,7 триллиона,
это более 2% ВВП", – подчеркнул спикер.
Образовавшиеся в ходе исполнения федерального бюджета средства, рассказал председатель нижней палаты, будут направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России в послании к Федеральному собранию и указе от 7 мая 2018 года.
Так,
107,5 миллиарда рублей пойдут на поддержку регионов и
обеспечение сбалансированности их бюджетов. Почти девять миллиардов будут направлены на исполнение закона о повышении минимального размера оплаты
труда (МРОТ).
Володин
указал на то, что в ходе рассмотрения поправок распределяются не только
дополнительные доходы, но и предусмотренные в госпрограммах средства.
Это позволит направлять их туда, где они будут использоваться наиболее
эффективно.
В
пример спикер Госдумы привел сельское хозяйство. По его словам, 11,6
миллиарда рублей будут перераспределены на модернизацию объектов
агропромышленного комплекса и улучшение жилищных условий граждан в
сельской местности. "Еще 1,7 миллиарда пойдет на субсидии организациям
сельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения", -
уточнил законодатель.
Председатель
нижней палаты также напомнил, что вместе с поправками в прошлый бюджет
законодатели рассматривают проект нового главного финансового закона
страны. "Синхронизация работы над этими законопроектами позволит более
качественно оценить весь комплекс расходов бюджета и по каждому
направлению обеспечить максимально эффективное финансирование", – уверен
Володин.
Напомним,
парламентарии ранее приняли в проект федерального бюджета
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, а также бюджеты трех
федеральных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхования
и социального страхования. В следующем году запланированы доходы в
размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. Расходы – 18 триллионов
37,2 миллиарда.
После
принятия проекта главного финансового закона страны депутаты будут
контролировать исполнение бюджета. Вячеслав Володин уже призвал за реализацией нацпроектов и госпрограмм. По словам спикера,
огромная возможность в этом вопросе имеется у профильных комитетов.
Законодатель
подчеркнул, что это позволит вести детальный анализ исполнения
нацпроектов, повысит
ответственность исполнителей и поможет Министерству финансов
контролировать исполнение бюджета.
Во
втором чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период
2020-2021 годов Госдума рассмотрит в ходе пленарного заседания в среду,
14 ноября. Окончательно принять нормативно-правовой акт законодатели
должны до начала декабря.