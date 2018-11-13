Дополнительные бюджетные средства будут уже в этом году направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному собрании и майском указе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие в первом чтении поправок в федеральный бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

Дополнительные бюджетные средства будут уже в этом году направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России ВладимиромПутиным в его послании Федеральному собрании и майском указе. Об этомзаявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие в первомчтении поправок в федеральный бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020годов.Председательнижней палаты отметил, что доходы в 2018 году значительно превысилипрогнозы, принятые в конце прошлого года. По словам Володина, доходысоставят 18 947,7 триллиона рублей, тогда как изначально былозапланировано 17 072,9 триллиона. "Профицит бюджета – 2 138,7 триллиона,это более 2% ВВП", – подчеркнул спикер.Образовавшиеся в ходе исполнения федерального бюджета средства, рассказал председатель нижней палаты, будут направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России в послании к Федеральному собранию и указе от 7 мая 2018 года.Так,107,5 миллиарда рублей пойдут на поддержку регионов иобеспечение сбалансированности их бюджетов. Почти девять миллиардов будут направлены на исполнение закона о повышении минимального размера оплатытруда (МРОТ).Володинуказал на то, что в ходе рассмотрения поправок распределяются не толькодополнительные доходы, но и предусмотренные в госпрограммах средства.Это позволит направлять их туда, где они будут использоваться наиболееэффективно.пример спикер Госдумы привел сельское хозяйство. По его словам, 11,6миллиарда рублей будут перераспределены на модернизацию объектовагропромышленного комплекса и улучшение жилищных условий граждан всельской местности. "Еще 1,7 миллиарда пойдет на субсидии организациямсельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения", -уточнил законодатель.Председательнижней палаты также напомнил, что вместе с поправками в прошлый бюджетзаконодатели рассматривают проект нового главного финансового законастраны. "Синхронизация работы над этими законопроектами позволит болеекачественно оценить весь комплекс расходов бюджета и по каждомунаправлению обеспечить максимально эффективное финансирование", – уверенВолодин.Напомним,парламентарии ранее приняли в проект федерального бюджетана 2019 и плановый период 2020-2021 годов, а также бюджеты трехфедеральных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхованияи социального страхования. В следующем году запланированы доходы вразмере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. Расходы – 18 триллионов37,2 миллиарда.Послепринятия проекта главного финансового закона страны депутаты будутконтролировать исполнение бюджета. Вячеслав Володин уже призвал за реализацией нацпроектов и госпрограмм. По словам спикера,огромная возможность в этом вопросе имеется у профильных комитетов.Законодательподчеркнул, что это позволит вести детальный анализ исполнениянацпроектов, повыситответственность исполнителей и поможет Министерству финансовконтролировать исполнение бюджета.Вовтором чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период2020-2021 годов Госдума рассмотрит в ходе пленарного заседания в среду,14 ноября. Окончательно принять нормативно-правовой акт законодателидолжны до начала декабря.