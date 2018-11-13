В соцсети появилось видео из Воронежа, как двое охранников волокут по земле мужчину. В подписи к видео говорится, что так в Воронежской городской клинической больнице №1 обошлись с пенсионером, у которого не оказалось страхового полиса. Позже стало известно, что это был пьяный бомж-хулиган.

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Воронежа, как двое охранников волокут по земле мужчину.В подписи к видео говорится о том, что так в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1 обошлись с пенсионером, у которого не оказалось страхового полиса.13 ноября в медучреждении прокомментировали данный инцидент. В интервью радиостанции "Говорит Москва" замруководителя областного департамента здравоохранения Олег Минаков пояснил, что охранники выгнали из больницы бездомного, который был пьян, зашел в клинику погреться и при этом хулиганил – в частности, пытался разбить одну из припаркованных машин.По его словам, эта категория людей с наступлением холодов периодически пытается пройти в больницу, чтобы погреться, и у охранников бывают с ними стычки.Однако, пообещал Минаков, действия охранников изучат.При этом он опроверг информацию о том, что мужчину отказались принять в клинике из-за отсутствия полиса.