13.11.2018

2018-11-13 12:35:45

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (42(9643) от 13 ноября 2018 года).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ВОПРОС НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В СФЕРЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ

Как бороться с несанкционированной торговлей, попытались выяснить участники очередного заседания Общественного совета, прошедшего в Главном управлении МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ ВРУЧИЛИ ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

На оперативном совещании под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца прошло награждение полицейских за достижение высоких результатов в службе. Подробности читайте на странице 2.



С МАСТЕРСТВОМ И АЗАРТОМ!

Состоялось подведение итогов конкурса «Лучшая автошкола Москвы 2018». В церемонии награждения победителей приняли участие председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Святенко, заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий Дроганов, председатель правления Союза автошкол г. Москвы Александр Ачкасов. Продолжение на странице 3.



АРХИВНЫЕ ДЕЛА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В музее истории МУРа яркое и примечательное событие: здесь открыли информационное интерактивное табло. Читайте на странице 3.



НА АРЕНУ ЦИРКА ПРИГЛАШАЮТСЯ…

Детвора с родителями начала собираться у дверей цирка задолго до открытия. Тем более, что и на улице им было чем заняться: потереть ладошкой на счастье нос бронзовой скульптуры Юрия Никулина, сфоткаться за рулём его бронзового лимузина, поглазеть на изваяния клоунов в сквере напротив. Продолжение на странице 4.



В ПОСЛЕДНИЙ МИГ

Оба этих молодых полицейских уже порядком устали от повышенного внимания к собственным персонам со стороны прессы и фотокорреспондентов. Но на страницах ведомственной прессы развёрнутого рассказа о них так пока и не прозвучало. Подробности читайте на странице 5.



МЫ ВСЕГДА БУДЕМ РЯДОМ

И всё-таки эта встреча в Культурном центре полицейского главка руководителей главка с вдовами, матерями и иными членами семей погибших сотрудников была необычной. Необычной хотя бы потому, что зал довёл высшее начальство гарнизона до… смущения. Продолжение на странице 6.



НА МАРШРУТЕ «С ОГОНЬКОМ»

В одном из предыдущих номеров мы по горячим следам коротко рассказали о случае в Раменках, где экипаж ППСП спас пассажиров загоревшегося троллейбуса. Считая, что поступок полицейских заслуживает более развёрнутого рассказа, предлагаем познакомиться с отличившимися парнями поближе и увидеть картину произошедшего их глазами. Читайте на странице 7.



ЕСЛИ ПЬЯНЫЙ, ТЫ — НЕ ПРАВ, И ЛИШИТЬСЯ МОЖЕШЬ ПРАВ

Сотрудники дорожно-патрульной службы Центрального административного округа выставили посты на самых оживлённых улицах. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» дежурили вместе с полицейскими на проспекте Мира. Подробности читайте на странице 7.



«НАШ УЧАСТОК РАБОТЫ – ВЕСЬ МЕГАПОЛИС…»

В последние годы Москва объективно считается одним из самых безопасных городов России, чему способствует в определённой степени кропотливый повседневный труд, образно говоря, правоохранителей широкой специализации: профессионалов службы участковых уполномоченных полиции. Несмотря на понятную сложность и специфичность работы в столице, они эффективно выполняют свою непростую служебную миссию. Читайте на странице 8.



ОТ ОКОЛОТОЧНЫХ НАДЗИРАТЕЛЕЙ – ДО ИНСПЕКТОРОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Ежегодно 17 ноября в нашей стране отмечается День участковых уполномоченных полиции. Он появился на основании ведомственного нормативного акта — приказа МВД России от 6 сентября 2002 года № 868 «Об объявлении Дня участковых уполномоченных милиции». Подробности читайте на странице 9.



НА СТРАЖЕ РАЙОНА

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Марьино ЮВАО города Москвы лейтенант полиции Александр Исаенко поступил в органы внутренних дел несколько лет назад — в июле 2015 года. Читайте на странице 9.



ПРИВЫЧНАЯ ЗАДАЧА — НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

Для начальника отдела МВД России по району Ховрино Северного административного округа Москвы полковника полиции Андрея СТАСЮКЕВИЧА по сути определяющим стал донской период его службы. Продолжение на странице 11.



О НИКУЛИНЕ, ВЫСОЦКОМ, ИЛЬИНСКОМ И... ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛИСТАХ

Полковник милиции Севастьян Самохвалов всю жизнь отдал службе в милиции, возглавлял самые сложные отделы внутренних дел Центрального административного округа. Ныне они объединились в ОМВД России по Тверскому району. Благодаря тому, что всю жизнь Севастьян Евменович прослужил в центре Москвы, он водил знакомства со многими известными людьми. Подробности читайте на странице 12.



25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во все времена всех абсолютно объединяет одно общее стремление — стремление к защищённости и безопасности, осуществлять которые в наши дни, помимо государственных правоохранительных органов, призваны частные охранные предприятия. Читайте на странице 13.



СПАСИБО «ЗАЩИТНИКУ СЧАСТЬЯ»!

В Культурном центре ФСБ России состоялся Фестиваль детского творчества «Защитник счастья». Это мероприятие с успехом проходит уже во второй раз. В прошлом году площадкой для его проведения стал знаменитый Дом Пашкова. Продолжение на странице 13.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ – ДЕЛА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Общественный совет при главке — это интерфейс для коммуникации между гражданами и полицией. Вадим Бреев, став секретарём Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, сосредоточил в своих руках деятельность важнейшего института, призванного обеспечить как диалог общества и полиции, так и контроль граждан за правоохранительным ведомством. Подробнее на странице 14.



«РУССКАЯ РАКЕТА»

Так было на протяжении его фантастической карьеры всегда: стоило на хоккейной площадке появиться «Русской Ракете» — Павлу Буре, — и огромный зал непременно взрывался бурными аплодисментами. На него ходили, как ходили на Стрельцова, только ходил весь хоккейный мир. Читайте на странице 15.



СВЯТОЙ ХРАМ МОСКОВСКИЙ

Раньше для москвичей так было привычно: трамвай ходил от Петровских ворот под гору, к Трубной площади. Эта часть Бульварного кольца носит название — Петровский бульвар. Бульвар назван по Петровским воротам и выходящему на него монастырю. Продолжение на странице 15.



ОБРАЗОВАНИЕ КОМИССАРИАТА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЧАСТИ

Надо напомнить, что II Всероссийский съезд Советов, состоявшийся 7—9 ноября (по старому стилю — 25—27 октября) 1917 года провозгласил образование советского государства и юридически закрепил ликвидацию буржуазного Временного правительства и его органов в центре и на местах. Читайте на странице 16.



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