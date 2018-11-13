Команда Формулы-1 Williams в следующем сезоне планирует произвести смену боевых пилотов, заменив россиянина Сергея Сироткина на поляка Роберта Кубицу.

Команда "Формулы-1" Williams в следующем сезоне планирует произвести смену боевых пилотов, заменив россиянина Сергея Сироткина на поляка Роберта Кубицу.Напомним, ранее Williams уже сообщил, что одним из основных пилотов команды будет британец Джордж Расселл.Отмечается, что шансы польского гонщика составляют 90%. Сейчас стороны уже согласовывают детали. Третьим же пилотом должен стать российский гонщик GP3 Никита Мазепин, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Auto Motor und Sport.Кубица выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2010 год, одержав за это время одну победу и еще 11 раз финишировав на подиуме. В 2011 году он попал в тяжелую аварию на ралли и провел несколько лет вне большого автоспорта.