Юбилей университетского храма. 10 лет назад в ноябре 2008 года был освящён храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при университете ВлГУ.

Юбилей университетского храма. 10 лет назад в ноябре 2008 года был освящён храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при университете ВлГУ. В честь этого события сегодня в вузе собрались те, кто стоял у истоков основания и строительства, а также преподаватели и студенты.Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий отметил, что храм является духовным и культурным центром университета и играет важную роль в жизни города и области. Храм построили по решению учёного совета на территории университета. Средства на строительство пожертвовали благотворители.Сейчас в храме проводят службы, образовательные, патриотические и памятные акции, посвящённые студенчеству и важным событиям в жизни страны и мира. Православные студенты часто приходят в храм, чтобы поставить свечи и помолиться об успехах в обучении. Особенно широко каждый год в мае в храме празднуют день памяти Кирилла и Мефодия и праздник Славянской письменности и культуры.