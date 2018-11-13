Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не примет участия в турнире серии Челленджер Golden Spin в столице Хорватии. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Twitter.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не примет участия в турнире серии "Челленджер" Golden Spin в столице Хорватии. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Twitter.Туктамышева не появится на соревнованиях в Загребе, которые пройдут с 5 по 8 декабря этого года. "Официальное объявление: я вынуждена сняться с турнира. Простите", – написала она. Это связано с тем, что примерно в это же время, с 6 по 9 декабря, она появится в финале Гран-при в канадском городе Ванкувере.Елизавета завоевала золото на этапе серии Гран-при в Канаде и заняла третье место на соревнованиях в Японии. Теперь она появится в финале Гран-при, который состоится в начале следующего месяца в Ванкувере, передает .Напомним, что Туктамышева покорила зрителей и профессиональных фигуристов своим прокатом на турнире в Хиросиме в начале ноября. Американская спортсменка Эшли Вагнер, вице-чемпионка мира 2016 года, восторженно прокомментировала выступление россиянки."Туктамышева первая после короткой программы. К ее тройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что я видела во время соревнований. Елизавета – невероятно сексуальная и дерзкая! Она просто захватила меня во время своего проката", – рассказала Эшли на своей странице в Twitter.Турнир серии "Челленджер" Golden Spin проходит с 2014 года по инициативе Международного союза конькобежцев. Елизавета регулярно принимала участие в этих соревнованиях. В прошлом году она заняла третье место, а в 2015 году ей удалось завоевать золото.