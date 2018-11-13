Глава
Белого дома Дональд Трамп вновь продемонстрировал свое предвзятое
отношение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Американский лидер в
издевательском тоне прокомментировал недавнюю инициативу своего коллеги о
создании общеевропейской армии и призвал его заплатить деньги в бюджет НАТО.
Глава
Белого дома Дональд Трамп вновь продемонстрировал свое предвзятое
отношение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Американский лидер в
издевательском тоне прокомментировал недавнюю инициативу своего коллеги о
создании общеевропейской армии и призвал его заплатить деньги в бюджет НАТО.
Трамп
напомнил о словах Макрона, который заявил, что совместные вооруженные
силы стран Старого света нужны для защиты от США, России и Китая. "В
Первой и Второй мировых войнах угрозой была Германия – и чем это
закончилось для Франции?" – написал глава Белого дома на своей странице в
Twitter.
По
его словам, "в Париже уже начинали учить немецкий язык", но ситуацию
спасли американцы. "Платите за НАТО или смотрите сами!" – заключил
американский лидер.
В
Первую мировую войну Франция едва не потерпела поражение, когда
немецкие войска после оккупации Бельгии совершили решительный рывок к
Парижу. В ходе сражения на реке Марна войска кайзеровской Германии
остановились в нескольких десятках километрах от города.
Трамп
лукавит, говоря о "спасительной помощи" американцев. В 1914 году
французов от разгрома спасла Россия, раньше времени по просьбе союзников
начавшая наступление в Восточной Пруссии. Американцы же появились в
Европе лишь в конце 1917 года, когда исход войны был фактически
предрешен.
В
ходе Второй мировой войны немцы без особых проблем разгромили Францию
за полтора месяца. В середине июня 1940 года части Вермахта вошли в
Париж.
Столица республики была освобождена лишь в августе 1944 года. Это стало возможным
благодаря открытию второго фронта в Нормандии несколькими месяцами
ранее. По мнению ряда историков, на этот шаг союзники пошли из-за
опасения, что СССР может в одиночку разгромить Германию и включить всю
Европу в сферу своего влияния. Иными словами, американцами и англичанами двигали исключительно корыстные интересы и желание урвать свою долю в разделе "европейского пирога".
Президент США известен своей эксцентричной манерой поведения, что находит отражение в его постах в Twitter. Но яркий и разухабистый стиль не способен скрыть очевидные пробелы в знании истории.
Напомним,
ранее Эммануэль Макрон прокомментировал выход США из договора о
ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, это может
нанести вред странам Старого света. Лидер Пятой республики призвал к
созданию единой европейской армии. Глава государства полагает, что ЕС
должен перестать зависеть в вопросах безопасности от США.
В ответ Трамп призвал Францию увеличить взносы в бюджет НАТО. Инициативу Макрона американский лидер назвал "очень обидной".