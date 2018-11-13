Глава Белого дома Дональд Трамп вновь продемонстрировал свое предвзятое отношение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Американский лидер в издевательском тоне прокомментировал недавнюю инициативу своего коллеги о создании общеевропейской армии и призвал его заплатить деньги в бюджет НАТО.

ГлаваБелого дома Дональд Трамп вновь продемонстрировал свое предвзятоеотношение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Американский лидер виздевательском тоне прокомментировал недавнюю инициативу своего коллеги осоздании общеевропейской армии и призвал его заплатить деньги в бюджет НАТО.Трампнапомнил о словах Макрона, который заявил, что совместные вооруженныесилы стран Старого света нужны для защиты от США, России и Китая. "ВПервой и Второй мировых войнах угрозой была Германия – и чем этозакончилось для Франции?" – написал глава Белого дома на своей странице вTwitter.Поего словам, "в Париже уже начинали учить немецкий язык", но ситуациюспасли американцы. "Платите за НАТО или смотрите сами!" – заключиламериканский лидер.Первую мировую войну Франция едва не потерпела поражение, когданемецкие войска после оккупации Бельгии совершили решительный рывок кПарижу. В ходе сражения на реке Марна войска кайзеровской Германииостановились в нескольких десятках километрах от города.Трамплукавит, говоря о "спасительной помощи" американцев. В 1914 годуфранцузов от разгрома спасла Россия, раньше времени по просьбе союзниковначавшая наступление в Восточной Пруссии. Американцы же появились вЕвропе лишь в конце 1917 года, когда исход войны был фактическипредрешен.ходе Второй мировой войны немцы без особых проблем разгромили Франциюза полтора месяца. В середине июня 1940 года части Вермахта вошли вПариж.Столица республики была освобождена лишь в августе 1944 года. Это стало возможнымблагодаря открытию второго фронта в Нормандии несколькими месяцамиранее. По мнению ряда историков, на этот шаг союзники пошли из-заопасения, что СССР может в одиночку разгромить Германию и включить всюЕвропу в сферу своего влияния. Иными словами, американцами и англичанами двигали исключительно корыстные интересы и желание урвать свою долю в разделе "европейского пирога".Президент США известен своей эксцентричной манерой поведения, что находит отражение в его постах в Twitter. Но яркий и разухабистый стиль не способен скрыть очевидные пробелы в знании истории.Напомним,ранее Эммануэль Макрон прокомментировал выход США из договора оликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, это можетнанести вред странам Старого света. Лидер Пятой республики призвал ксозданию единой европейской армии. Глава государства полагает, что ЕСдолжен перестать зависеть в вопросах безопасности от США.В ответ Трамп призвал Францию увеличить взносы в бюджет НАТО. Инициативу Макрона американский лидер назвал "очень обидной".