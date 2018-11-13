Сотрудники владимирской исправительной колонии № 3 пресекли попытку доставить мобильный в тюрьму

Сотрудники владимирской исправительной колонии № 3 пресекли попытку доставить мобильный в тюрьмуСотрудники владимирской исправительной колонии № 3 пресекли попытку доставить в тюрьму запрещенное средство сотовой связи.11 ноября в колонию из соседнего регоина привезли 33-летнего заключенного, которого приговорили за особо тяжкое преступление к 19 годам лишения свободы.Мужчина был, так сказать, не с пустыми руками. При обыске в одном из естественных отверстий тела (в пресс-службе УФСИН не уточнили) он спрятал сотовый телефон, сим-карту и USB-кабель. Насильно отбирать мобильник не пришлось, заключенный отдал его добровольно.Всего с начала этого года сотрудники УФСИН пресекли уже 33 попытки доставки сотовых телефонов в исправительные учреждения региона, причем способы доставки с каждым разом все более ухищренные.