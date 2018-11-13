С наступлением холодов миллионы украинцев почувствовали, какой подарок приготовили им власти к зиме. Взлетевшие до небес тарифы на газ – это еще не самое страшное. В нескольких крупных городах до сих пор нет отопления, их жители начинают поговаривать о новом майдане, а где-то на центральной площади уже жгут покрышки. Пока для того, чтобы согреться.

С наступлением холодов миллионы украинцев почувствовали, какойподарок приготовили им власти к зиме. Взлетевшие до небес тарифы на газ – этоеще не самое страшное. В нескольких крупных городах до сих пор нет отопления,их жители начинают поговаривать о новом майдане, а где-то на центральной площадиуже жгут покрышки. Пока для того, чтобы согреться.Центральные и местные власти прозевали приход холодов: вКривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке и еще нескольких городах в домахледяные батареи. Отменены занятия в школах, закрыты детские сады, тепла нет даже в больницах.Да что там говорить: с апреля по ноябрь в столице страны Киеве в кранах небыло горячей воды. Так встречает пятую годовщину Евромайдана страна с сорокамиллионнымнаселением.Не исключено, что нынешняя ситуация с отсутствием тепла вдомах нескольких сотен тысяч украинцев станет катализатором к организациинового майдана. Кстати, в Кривом Роге уже прозвенели первые звоночки к началубунта: местные жители сначала ворвались в здание компании "Криворожгаз", азатем подожгли у входа несколько десятков шин.После того, как руководство компании и города отказалось сними общаться, разъяренные граждане сорвали пломбы на пяти из шести котельныхгорода и попытались сами запустить отопление в жилые дома. Также были зафиксированынападения на ремонтные бригады "Криворожгаза", которые выехали на объекты.Дело в том, что в Кривом Роге нет отопления, поскольку"Нафтогаз" отказался поставлять газ местному предприятию "Теплоцентраль" из-за огромныхдолгов. И практически такая же ситуация сейчас сложилась во многих областях Незалежной.Только в Кривом Роге без тепла остаются 300 тысяч человек, авсего на Украине замерзает десять городов. Люди готовят акции гражданскогонеповиновения, у которых уже есть и рабочее название – газовый бунт. А действия властей граждане называют не иначе как холодомор.Ще не вмерзла Украина – шутят замерзающие граждане всоцсетях, переиначивая свой гимн. Но властям страны, похоже, скоро будет не дошуток. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил "Нафтогаз" втом, что вместо обеспечения страны теплом руководство компании выводит своимногомиллионные премии за рубеж, а мэр Киева Виталий Кличко и лидер Радикальнойпартии Олег Ляшко обратились напрямую к президенту Порошенко с требованиемсрочно вмешаться в ситуацию."Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!Люди не должны быть заложниками непрофессиональных и аморальных действийвластей. Они не должны мерзнуть, когда у вас теплые батареи в президентских ипремьерских кабинетах", – заявил Ляшко.При этом топ-менеджеры украинского газового монополиста явноне страдают от нехватки финансов. По сообщениям украинских СМИ, директор поразвитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко вывел из страны четыре споловиной миллиона евро, а глава компании Андрей Коболев – на два миллионабольше. Но еще интереснее основание, по которому руководство компании выписалосебе поощрение на общую сумму 20,7 миллиона долларов. Это иск против"Газпрома", якобы удовлетворенный Стокгольмским арбитражем.Что будет делать правительство Украины – не совсем понятно.Чиновники как в рот воды набрали и, похоже, осознают, что ситуация критическая.С одной стороны, надо греть собственное население, с другой – выполнять обязательстваперед МВФ для того, чтобы влезть в еще большие долги.Страна может стать банкротом еще до мартовских президентскихвыборов, пророчат эксперты. Всего же в течение ближайших пяти лет Киевупредстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. Налицоприближающийся дефолт, но, что еще страшнее – полная политическая дезинтеграцияи новый майдан.