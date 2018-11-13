Его поместили в изолятор временного содержания

Его поместили в изолятор временного содержанияЗаместителя главы Коврова задержали, на информированные источники.«В отношении Боброва возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, - рассказывает источник, - Его задержан 10 ноября в Тамбове и поместили в изолятор временного содержания.Летом этого года в особняке Боброва проходили обыски. Поводом для расследования могла стать убыточная деятельность предприятия «Тамбовинвестсервис», приобретающего дорогие иномарки, хотя у фирмы были многомиллионные долги. По данным счетной палаты, за 2015 год предприятие купило Lexus за 5 миллионов, а через один автомобиль - Mitsubishi Pajero.Напомним, Александр Бобров был главой администрации Тамбова с 2010 до 2015 года, а с 2016 года стал заместителем главы администрации Коврова.