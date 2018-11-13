Женщина похитила мобильный телефон у своего приятеля.

В конце октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 39-летний местный житель, сообщивший о хищении у него мобильного телефона. Стоимость ущерба потерпевший оценил в шесть тысяч рублей.Сотрудниками полиции в ходе комплекса оперативных мероприятий была задержана подозреваемая в совершении хищения имущества, 29-летняя знакомая потерпевшего.Установлено, что накануне заявитель и подозреваемая совместно проводили время, распивая спиртное. Злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда приятель вышел, похитила мобильный телефон и впоследствии продала его, потратив вырученные средства на собственные нужды.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).