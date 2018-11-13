Участница Дома-2 Милена Безбородова не может принять прошлое Леши Безуса. Девушка постоянно рыдает от мыслей о том, что у ее избранника есть ребенок – и общение с женщиной, которая его родила.

Участница "Дома-2" Милена Безбородова не можетпринять прошлое Леши Безуса. Девушка постоянно рыдает от мыслей о том, что у ееизбранника есть ребенок – и общение с женщиной, которая его родила.Милена прямо говорит о том, что совершенно не готовапринимать ребенка Леши, а тем более его общение с Еленой. Девушка признается,что ревнует Безуса к той женщине – и не знает, как с этим справиться."Недавно я предложила Леше, чтобы он пригласил этудевушку на проект хотя бы на три дня. Хочу посмотреть своему страху в глаза. Яне смогу принять чужого ребенка. Не знаю, как быть", – рассказала Милена .Участница "Дома-2" постоянно себя накручивает.Глядя на ее мучения, свой вариант решения проблемы решил предложить ИльяЯббаров. У него тоже есть ребенок и некоторый опыт в подобного рода делах.Илья посоветовал Милене взять себя в руки и съездить на парувыходных вместе с избранником к Елене. Тогда девушка сможет окончательно убедиться,что в ту семью Безус не вернется. Но Безбородова отнеслась к советам Яббароватак же, как и к увещеваниям Леши – не стала слушать и закатила жуткую истерику."Я знаю, что он с ней не будет! Но я не могу принять тот факт, что у негоесть кто-то другой!", – рыдала Милена.Безус при этом присутствовал, но предпочитал не вмешиваться.Уж он-то прекрасно знает, чем заканчиваются подобные беседы с Безбородовой. Вто же время, надежду на разрешение конфликтной ситуации, видимо, все же питает.