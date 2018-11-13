Участница Дома-2 Милена Безбородова не может
принять прошлое Леши Безуса. Девушка постоянно рыдает от мыслей о том, что у ее
избранника есть ребенок – и общение с женщиной, которая его родила.
Участница "Дома-2" Милена Безбородова не может
принять прошлое Леши Безуса. Девушка постоянно рыдает от мыслей о том, что у ее
избранника есть ребенок – и общение с женщиной, которая его родила.
Милена прямо говорит о том, что совершенно не готова
принимать ребенка Леши, а тем более его общение с Еленой. Девушка признается,
что ревнует Безуса к той женщине – и не знает, как с этим справиться.
"Недавно я предложила Леше, чтобы он пригласил эту
девушку на проект хотя бы на три дня. Хочу посмотреть своему страху в глаза. Я
не смогу принять чужого ребенка. Не знаю, как быть", – рассказала Милена .
Участница "Дома-2" постоянно себя накручивает.
Глядя на ее мучения, свой вариант решения проблемы решил предложить Илья
Яббаров. У него тоже есть ребенок и некоторый опыт в подобного рода делах.
Илья посоветовал Милене взять себя в руки и съездить на пару
выходных вместе с избранником к Елене. Тогда девушка сможет окончательно убедиться,
что в ту семью Безус не вернется. Но Безбородова отнеслась к советам Яббарова
так же, как и к увещеваниям Леши – не стала слушать и закатила жуткую истерику.
"Я знаю, что он с ней не будет! Но я не могу принять тот факт, что у него
есть кто-то другой!", – рыдала Милена.
Безус при этом присутствовал, но предпочитал не вмешиваться.
Уж он-то прекрасно знает, чем заканчиваются подобные беседы с Безбородовой. В
то же время, надежду на разрешение конфликтной ситуации, видимо, все же питает.