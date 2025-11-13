Мать ребенка долгое время была в разводе с мужем и потеряла с ним связь.

Во Владимире 12-летнему мальчику не оформляли пенсию по потере кормильца. Мать ребенка долгое время была в разводе с мужем и потеряла с ним связь, а позже узнала о его смерти от знакомых. Об этомВ ЗАГСе ей отказали в выдаче свидетельства о смерти, так как отсутствовала запись акта. Выяснилось, что мужчина скончался в больнице в июне 2023 года, но из-за отсутствия документов его похоронили как «неизвестного», а в медицинском свидетельстве указали «неизвестно» в графе ФИО. Несмотря на то, что личность пациента была установлена заведующим отделением больницы, ЗАГС не мог выдать свидетельство о смерти, и ребенок не получал пенсию в течение двух лет.Для защиты прав ребенка прокурор города обратился в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим. Суд удовлетворил требования прокурора. Восстановление прав несовершеннолетнего на получение социальной поддержки находится на контроле надзорного ведомства.