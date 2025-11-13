Конфликт начался между супругами, а затем перерос в стычку с соседями.

В Коврове Владимирской области завершено расследование уголовного дела против 22-летнего жителя поселка Малыгино, который устроил стрельбу во дворе жилого дома, где гуляли родители с малолетними детьми. Инцидент произошел вечером 13 июля.По , конфликт начался между супругами, а затем перерос в стычку с соседями, сделавшими замечание кричащему мужчине. Жена вызвала брата, сообщив, что ее мужа «убивают». Прибыв на место с травматическим пистолетом, обвиняемый произвел не менее двух выстрелов в воздух, угрожая расправой. Затем он выстрелил одному из соседей в ногу, после чего сделал еще один выстрел в воздух и скрылся.Действия мужчины квалифицированы как хулиганство с применением оружия. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ковровский городской суд.