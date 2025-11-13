Депутаты Петушинского района единогласно избрали Алексея Копытова первым главой нового муниципального округа. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации района. Об этом

Депутаты Петушинского района единогласно избрали Алексея Копытова первым главой нового муниципального округа. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации района. Об этом сообщили в облправительстве. До этого назначения Алексей Владимирович с июня 2021 года работал заместителем главы администрации Петушинского района по обеспечению функционирования и развития инфраструктуры. Фото: правительство области