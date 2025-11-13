Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по обращению жителей аварийного дома в Муроме, которые жалуются на бездействие властей. Многоквартирный дом 1932 года постройки

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по обращению жителей аварийного дома в Муроме, которые жалуются на бездействие властей. Многоквартирный дом 1932 года постройки находится в критическом состоянии, но ранее не был признан аварийным. Жильцы дома на улице Свердлова жалуются на деформацию фундамента, трещины в стенах, прогнившие конструкции и отсутствие горячего водоснабжения. Несмотря на многочисленные