В Судогде Владимирской области местный житель попал под суд после того, как угнал машину своей знакомой и разбил ее. По , 27 октября мужчина, находясь в гостях и выпивая, без спроса взял ключи от автомобиля хозяйки.Не имея водительских прав, он поехал кататься, прихватив с собой друга. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» нетрезвый угонщик не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. Испугавшись, приятели сбежали с места ДТП.Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.