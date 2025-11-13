«Ростелеком» выступил в качестве партнера события.

12 ноября во владимирском Областном дворце культуры и искусства (ОДКиИ) прошел третий молодежный профориентационный форум «Время IT». Его организовали региональное министерство образования и молодежной политики и Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой. В мероприятии приняли участие около 500 школьников и студентов колледжей — те, кто планирует связать жизнь со сферой информационных технологий.«Ростелеком» выступил в качестве партнера события. Специалисты провайдера предоставили организаторам высокоскоростной канал передачи данных. Благодаря этому в течение всего дня гости фестиваля могли погрузиться в мир технологий будущего — от путешествий в виртуальной или дополненной реальностях (VR и AR) до тестирования работы нейросетей и 3D-моделирования. Кроме того, в рамках одной из бизнес-сессий перед будущими коллегами выступил начальник отдела продаж филиала компании Амир Мухаммед. Он рассказал участникам о направлениях деятельности компании «Ростелекома», востребованности специалистов, возможностях карьерного роста в компании, и пригласил студентов присоединиться к трудовому коллективу провайдера уже сейчас.Ксения Прус, заместитель директора — директор по прикладным проектам филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Информационные технологии — это основа современного мира, которая определяет развитие всех остальных направлений. При этом именно цифровая отрасль испытывает сегодня острый дефицит молодых кадров. И речь идет не только о программистах. Нам нужны разработчики, аналитики, специалисты по кибербезопасности, дизайну, искусственному интеллекту. Именно поэтому "Ростелеком" активно поддерживает профориентационные форумы. Они дают нам прекрасную возможность прямого общения с теми, кому предстоит формировать цифровое будущее Владимирской земли и всей страны».