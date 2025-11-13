Житель Владимирской области угрожал перестрелять гуляющих во дворе детей с родителями.

Прокуратура города Коврова расследование и направила в суд уголовное дело на 22-летнего местного жителя, который решил спор с помощью оружия. Тихий вечер во дворе жилого дома в поселке Малыгино чуть не обернулся страшным кошмаром. То, что началось как бытовой конфликт и семейная ссора, всего за несколько минут переросло в настоящий криминальный триллер с выстрелами, кровью и перепуганными криками детей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.От бытовой ссоры до угроз расправыВсе началось с криков. Мужчина громко выяснял отношения с женой дома, а затем вышел на улицу и продолжил скандал, не обращая внимания на окружающих. Соседи, гулявшие с малышами, вежливо попросили его успокоиться и не пугать детей. Казалось бы, адекватная реакция. Но вместо извинений конфликт лишь разгорелся.В этот момент жена ссорящегося мужчины, решив, что её супругу угрожает реальная опасность, совершила роковой звонок. Она позвонила его двоюродному брату и заявила, что мужа «убивают около их дома». Эта эмоциональная и не соответствующая действительности фраза стала спусковым крючком для трагедии.«Я вас всех перестреляю!»: оружие вместо аргументов22-летний парень, желая защитить родственника, не стал разбираться в ситуации. Он взял травматический пистолет и приехал на место. Не глядя на присутствующих взрослых и играющих рядом детей, он произвел два предупредительных выстрела в воздух. А затем выкрикнул фразу, которая заморозила кровь у всех присутствующих: «Я вас всех перестреляю!»Испуганные соседи, пытаясь утихомирить вооруженного человека, попросили его прекратить. Но это не подействовало. Хулиган, игнорируя все происходящее, перешел от угроз к действиям. Он прицелился и выстрелил одному из мужчин прямо в ногу. Нанеся ранение, преступник демонстративно выстрелил еще раз в воздух и скрылся с места происшествия.Теперь молодому человеку грозит серьезное наказание. Ковровская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Хулиганство», совершенное с применением оружия и угрозой его применения. Дело направлено в Ковровский городской суд, где будет решаться судьба стрелка.Ранее мы , как другой житель Владимирской области похитил ружье, спровоцировал ссору, а затем стрелял по прохожим. Все это он натворил за одну ночь после встречи под градусом с другом. Свою вину мужчина ни в какую не признавал. Говорил, что украл оружие, чтобы защитить окружающих. В результате владимирца приговорили на 2,5 года лишения свободы. Его признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям.