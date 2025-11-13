Житель Владимирской области угрожал перестрелять гуляющих во дворе детей с родителями.
Прокуратура города Коврова расследование и направила в суд уголовное дело на 22-летнего местного жителя, который решил спор с помощью оружия. Тихий вечер во дворе жилого дома в поселке Малыгино чуть не обернулся страшным кошмаром. То, что началось как бытовой конфликт и семейная ссора, всего за несколько минут переросло в настоящий криминальный триллер с выстрелами, кровью и перепуганными криками детей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
От бытовой ссоры до угроз расправы
Все началось с криков. Мужчина громко выяснял отношения с женой дома, а затем вышел на улицу и продолжил скандал, не обращая внимания на окружающих. Соседи, гулявшие с малышами, вежливо попросили его успокоиться и не пугать детей. Казалось бы, адекватная реакция. Но вместо извинений конфликт лишь разгорелся.
В этот момент жена ссорящегося мужчины, решив, что её супругу угрожает реальная опасность, совершила роковой звонок. Она позвонила его двоюродному брату и заявила, что мужа «убивают около их дома». Эта эмоциональная и не соответствующая действительности фраза стала спусковым крючком для трагедии.
«Я вас всех перестреляю!»: оружие вместо аргументов
22-летний парень, желая защитить родственника, не стал разбираться в ситуации. Он взял травматический пистолет и приехал на место. Не глядя на присутствующих взрослых и играющих рядом детей, он произвел два предупредительных выстрела в воздух. А затем выкрикнул фразу, которая заморозила кровь у всех присутствующих: «Я вас всех перестреляю!»
Испуганные соседи, пытаясь утихомирить вооруженного человека, попросили его прекратить. Но это не подействовало. Хулиган, игнорируя все происходящее, перешел от угроз к действиям. Он прицелился и выстрелил одному из мужчин прямо в ногу. Нанеся ранение, преступник демонстративно выстрелил еще раз в воздух и скрылся с места происшествия.
Теперь молодому человеку грозит серьезное наказание. Ковровская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Хулиганство», совершенное с применением оружия и угрозой его применения. Дело направлено в Ковровский городской суд, где будет решаться судьба стрелка.
